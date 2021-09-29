Şinasi, kayınpederiyle stüdyoda...

Şinasi Yıldırım stüdyoya geldi ve eşi Nevcivan Yıldırım 31 Ağustos günü hastaneye gidiyorum diye evden çıktığını akşam 4 gibi arayıp ben eve gelmeyeceğim dediğini, hastaneye gidip baktığını hastanede kayıt olmadığını, eşinin kızını da alıp gittiğini, oğlunun evde kaldığını dile getirdi. Eşinden 2 gün sonra haber aldığını, Mahmut Çamlıca isimli kişinin arayıp "Nevcivan'ı arama" dediğini iddia etti. Nevcivan Hanım'ın babası Halis Bey de stüdyomuzda ve kızını geri istediğini, kızı eğer eşine dönmek istemiyorsa baba evine dönmesini istedi.