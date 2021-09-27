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ESRA EROL'DA KISA VİDEO
27 Eylül 2021, Pazartesi 00:00
Yıldıray, karısı Rukiye ile karşı karşıya...

Yıldıray, karısı Rukiye ile karşı karşıya...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Rukiye Hanım anlaşmalı boşanmak istediğini, sadece çocuklar için bağlandığını, hafta sonu zaten eşi ile sık sık konuştuğunu, eşinin ısrarla dön dediğini ama kendisinin de ısrarla kabul etmediğini dile getirdi. 25 Eylül yani programa kadar eşi ile hiç iletişime geçmediğinden söz eden Rukiye Hanım, normalde de arayacak olduğunu ama programla aradığını belirtti. Rukiye Hanım çocuklara zarar gelmesini istemediğini, ortak bir velayet konusunu konuştuklarını, karşı taraf ile konuşmanın zor olmadığını ama bu kolaylığın yayın sayesinde olduğunu ifade etti.

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