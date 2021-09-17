Zalike Hanım'ın büyük iddiası...

Zalike Hanım eşinin soğuklaşmaya başladığını, eşinin iş arkadaşı ile de konuştuğunu, iş arkadaşının da "Abla ben Kürşat'ı aradım, ben hanımımı getirdim ev tutacağım" dediğini, o an dünyasının yıkıldığını, eşinin hayatında başka birisi olduğunu anladığını, kendisi endişe ederken eşinin başka bir kadın ile birlikte olduğunu belirtti. Akif Kürşat Bey canlı yayında. Akif Bey eşi ile 12 yıldır ayrı olduğunu öne sürüp eşi ile arada çocuk olduğu için mahkemeye başvurmadıklarını, iki medeni insan gibi oturup anlaştıklarını, sonra başvururuz gereken yerlere dediklerini, 2 buçuk yıl muhakemesinin devam ettiğini, eşi ben boşanmıyorum dediği için tekrar temyize gönderdiğini belirtti.