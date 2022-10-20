Zehra- Orçun Güdücü karşı karşıya

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Eşi Orçun sevgilisi Ferhan ile davullu zurnalı düğün yaptı! Karı- koca canlı yayında yüzleşti. Orçun Güdücü, eşi Zehra'nın kendisini evden kovduğunu söyledi. Zehra Güdücü, ''çocuğunu ne zamandır görmüyorsun?'' sorusunu yönetti. Bunun üzerine Orçun Güdücü: ''evliliğimizde saygı bitti bu yüzden sevgimde bitti'' dedi. Sevgilisi Ferhan'la nişan yaptıklarını, kendisinin 3 aylık hamile olduğunu da sözlerine ekledi.