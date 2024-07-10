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10 Temmuz 2024, Çarşamba 22:00

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10 Temmuz 2024, Çarşamba

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Kod 355 bu akşam 22.00'de atv'de!

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

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