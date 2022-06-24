2. Bölüm Foto Galeri

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur.
Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır.
Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.
Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır.
Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.