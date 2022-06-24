ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölümden kareler...

GİRİŞ TARİHİ: 24.06.2022, 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.06.2022, 11:30
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2. Bölüm Foto Galeri

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur.

2. Bölüm Foto Galeri

Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır.

2. Bölüm Foto Galeri

Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir.

2. Bölüm Foto Galeri

Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimali onları korkutur.

2. Bölüm Foto Galeri

Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

2. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluşur.

2. Bölüm Foto Galeri

Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.

2. Bölüm Foto Galeri

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

2. Bölüm Foto Galeri

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

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