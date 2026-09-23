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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.09.2026 11:04
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2. Bölüm Foto Galeri

Kenan oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar.

2. Bölüm Foto Galeri

Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder.

2. Bölüm Foto Galeri

İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

2. Bölüm Foto Galeri

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur.

2. Bölüm Foto Galeri

Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.

2. Bölüm Foto Galeri

Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?

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