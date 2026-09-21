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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

GİRİŞ TARİHİ: 21.09.2026 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.09.2026 11:26
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Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!
Üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın üstlendiği ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören ve hikayesiyle dikkatleri üzerine yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', ikinci bölümüyle yine çok konuşulacak.

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

Celadet, üç yıl önce Leyla'yı oğlundan ve kocasından koparan gerçeğin üzerini örterken Kozanların hayatında da yeni bir dönem başlamıştır.

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

Aradan geçen yılların ardından Kenan, annesi Celadet'in istediği gibi Hanzade ile evlenmeye hazırlanırken Kozanlar ve Atahanlılar hem iş hem de evlilik bağıyla güçlerini birleştirmek üzeredir.

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

Üç yıl boyunca haksız yere özgürlüğünden ve oğlundan mahrum kalan Leyla, cezaevinden çıkar çıkmaz Adana'nın yolunu tutar.

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

Leyla'nın tek isteği yıllardır hasret kaldığı oğluna yeniden kavuşmaktır. Onun beklenmedik gelişiyse Kenan ile Hanzade'nin düğününden iki aile arasındaki ilişkilere kadar kurulan bütün düzeni sarsacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

Leyla'nın dönüşüyle en büyük korkusuyla yüzleşen kişi ise Celadet olur.

Güneşin Doğduğu Yer'de bir yalan hayatları değiştirdi!

Yıllar önce yaptığı planla Leyla'yı Kenan'dan uzaklaştırmayı başaran Celadet, bu kez yalnızca oğlunu değil torununu ve yıllardır koruduğu itibarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

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