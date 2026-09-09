Döneme ait kostümler göz kamaştırdı!

'Güneşin Doğduğu Yer'in afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek dizi için özenle hazırlanan afiş çekiminde, dönemin ruhunu yansıtan kostümler dikkat çekti.

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un bir araya geldiği çekimde, dönemin dokusunu yansıtan kostümler ve aksesuarlar, oyuncuların canlandırdıkları karakterlere hayat verirken sergiledikleri uyum, kamera arkasında da kendini gösterdi. Afiş çekiminin keyifli ve sıcak atmosferi, yakalanan samimi anlarla birlikte objektiflere yansıdı.