Müge Anlı, atv ekranlarında Büyükşen Cinayeti ile tüm gelişmeleri gözler önüne seriyor. İddialar ve çelişkilerle gündem olan Büyükşen cinayeti, mehir yüzünden mi işlendi? Yoksa başka bir sebep mi var?

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, yine iddialar ve çelişkilerle gündeme geldi. Metin - Necla Büyükşen çiftinin korkunç bir cinayete kurban gittiği olay gizemini koruyor. Müge Anlı, çiftin kızları Büşra Büyükşen'in olay gecesi yaşananları anlatması için temsili bir olay yeri kurdu. atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen o anlar yine birçok çelişkiyi gözler önüne serdi. Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, ifade vermeyen komşularına isyan etti.

Büşra Büyükşen'in ifadelerindeki çelişki ne?

Üç yıl önce işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken Büşra Büyükşen'in ifadeleri arasındaki çelişki bir kez daha gündem oldu. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden genç kız, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtti. Müge Anlı, o gece yaşananları genç kıza hatırlatmak için temsili bir olay yeri kurdu. Stüdyoya bir yatağı temsilen sedye getirildi. Bunun yanında Büşra'nın olay gecesi kaçtığı pencere de temsil edildi. Olay anını anlatan Büşra Büyükşen, kendisine kimsenin inanmadığını söyledi.

Cinayetin tek görgü tanığı olan genç kız, hayatta kaldığı için kimsenin kendisine inanmadığını iddia etti. Çok büyük acılar çektiğini belirten Büşra Büyükşen, "O dönemlerde büyük acı çektim. Yaşadıklarımı gören akrabalarım bugün beni suçluyor. Kimseyle konuşamıyorum, kimsem kalmadı" sözlerini kullandı.

Büşra Büyükşen annesinin ölüm haberini kimden aldı?

Kendisine inanılmamasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Büşra Büyükşen'in annesinin ölümün haber ne zaman aldığı da merak konusu oldu. Olay yerinde bulunan genç kız, annesinin ölüm haberini İstanbul'dan gelen ağabeyi Osman Büyükşen'den aldığını ifade etti. Cinayetin tek görgü tanığının, olayla ilgili bilgileri İstanbul'dan gelen ağabeyinden alması büyük dikkat çekti.

Anne ve babasını korkunç bir cinayetin ardından kaybetmenin şokunu üzerinden atamayan Osman Büyükşen ise bir kez daha isyan etti. Osman Büyükşen'in tepkisinin adresi bildiklerini saklayan komşu ve akrabalarıydı. Doktor Büyükşen, "Her şey bir dedikodudan ibaret. Herkes bir şey söylüyor ama benden duyduğunu sakın söyleme diye tembih ediyor. Varsa bildikleriniz çıkın konuşun" diye konuştu.

Konya'da yaşanan olayla ilgili JASAT dedektiflerinden oluşan ekip araştırmalarına devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de olay her açıdan değerlendiriliyor. Müge Anlı canlı yayınında değerlendirilen cinayetle ilgili tüm gelişmelere atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Olay günü, o evde neler yaşandı?