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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
1 Temmuz 2021, Perşembe 00:00

Cinayet bu evde işlendi

Muhabir, evin bahçe kapısından eve girişin 10 adım olduğunu, eve girişten salona da 3 adımda gelindiği bilgisini verdi. Müge Anlı Büşra Hanım'ın salondan çıkınca Uğur Bey'in odasına gitmektense dış kapıyı kapatmasının bir saniye süreceğini vurguladı. Kamuran Hanım ise eve giren katilin birden fazla kişi olduğunu ve yeğenini tutabileceğini iddia etti. Büşra Hanım kendisi de düşününce keşke bunu, şunu yapsaydım dediğini ama o anlar aklına gelmediğini ileri sürdü. Muzaffer Bey eve ilk girenin kendisi olduğunu, evde bir arbede yaşanmış olduğunu öne sürdü

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