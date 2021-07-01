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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
1 Temmuz 2021, Perşembe 00:00

Olay günü o evde neler yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Canlandırma yapılması için stüdyoya cam ve yatak gibi kullanmak için sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti. Osman Bey kardeşini yatağa atar gibi yaptıktan sonra kardeşinin ilk zamanlar "Ben kafamı çevirip katile baktım" dediğini hatırlattı fakat Büşra Hanım camı açar açmaz kendisini fırlattığını iddia etti. Müge Anlı, katil tutunca madem dönülüp bakılıyorsa illa katili unutmayacağını vurguladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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