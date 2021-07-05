Baş Belası 3. Bölüm atv ekranlarında fırtına gibi esti

Baş Belası son bölüm, atv ekranlarında yine büyük bir ilgiyle izlendi. 3. Bölümü ile ekranlara gelen dizide yepyeni bir cinayet çözüldü. Şahin ve İpek arasında buzlar eriyor mu sorusu gündeme geldi.

atv ekranlarında 3. Bölümü ile izleyicisiyle buluşan Baş Belası yine büyük beğeni topladı. Pazar akşamları ekrana gelen dizi, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Baş Belası son bölümü ile izleyicilerden bir kez daha tam not almayı başardı.

Yener Müdür, şebekeye ikna oldu mu?

Baş Belası 3. Bölüm, yine heyecan dolu sahneleriyle gündem oldu. Yener Müdür, cinayetlerin arka planında bir şebeke olduğuna inandığını söyledi. Şebekeyi araştırmanın cinayet büronun işi olmadığını söyleyerek soruşturmayı Organize Şube'ye teslim etti.

Şahin Kara, İpek Gümüşçü hakkında bir tutanak hazırlayarak cinayet büronun yeni psikoloğunu işten uzaklaştırmak istedi. Mehmet Amir, bu konuya pek sıcak bakmayarak Şahin'e süre verdi. Şahin ise İpek'le çalışmak istemediğini her fırsatta tekrarladı. İpek'e durumdan bahseden Şahin, uğraştıkları kişilerin tehlike dolu olduklarını ve İpek'in çocuğu için tehlikeye girmesini istemediğini söyledi. Kocasının ölümüyle sarsılan İpek, çalışmanın kendisine iyi geldiğini anlattı.

Cinayet büro yeni görevinin peşine düştü

Bu sırada ekip yeni bir cinayeti aydınlatmak için kolları sıvadı. Bir evin bodrum katına gizlenmiş bir ceset bulundu. Cesedin yaşlı bir adama ait olduğu öğrenilirken cinayet büroya gelen telefon ortalığı karıştırdı. Rıza isimli bir kişi telefonda dedesinin bulunup bulunmadığını sorarken telefonun ucundaki İpek, kendine has yöntemlerle Rıza'dan bilgi almaya çalıştı. Rıza, İpek'i oldukça uğraştırdı. İpek ise katil olduğu düşünülen Rıza'nın güvenini kazanmak için her yolu denedi.

Baş Belası 3. Bölüm 'Rıza katil mi' soruları arasında büyük bir heyecan yaşattı. 4 Temmuz Pazar akşamı atv ekranlarına gelen dizinin son bölümüne, Baş Belası Son Bölüm izle linkinden ulaşabilirsiniz.

Baş Belası 4. Bölüm 11 Temmuz Pazar akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Baş Belası 4. Bölüm fragmanı için tıklayabilirsiniz.