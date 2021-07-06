Kalp Yarası 2. Bölümü ile alkış aldı! “Benim bir gelinim var, diğeri emanetçi!”

Kalp Yarası 2. Bölüm Pazartesi akşamına damga vurdu. Reyting sonuçlarında liderliği elde eden Kalp Yarası, sosyal medyada da çok konuşuldu. #KalpYarası etiketi, Trend Topic listesine girdi. Kalp Yarası 3. Bölüm, 12 Temmuz Pazartesi akşamı atv ekranlarında olacak. Kalp Yarası 3. Bölüm Fragmanı ise atv.com.tr’de izleyicisiyle buluşuyor.

Kalp Yarası 2. Bölüm, atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlendi. Kalp Yarası, reyting sonuçlarında tüm kategorilerde birinciliği kaparken sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizi, #KalpYarası etiketiyle Twitter Trends Topic listesine girmeyi başardı. Merakla beklenen Kalp Yarası 2. Bölümü, duygusal ve heyecanlı sahneleri bir araya getirdi.

Hüseyin Varoğlu, yaşananlara tepki gösterdi

Kalp Yarası son bölüm, iki gelinli düğünle başladı. Hüseyin Varoğlu, damadı Ferit'in başka bir gelinle düğüne gelmesi karşısında oldukça sinirlendi. Düğündeki davetliler neler olduğunu anlamaya çalışırken Ferit, Hande'yle evlenmeyeceğini açıkladı. Hande gözyaşları içinde olup bitenleri izlerken Azade Hanım uzun süre sessiz kaldı. Ayşe, düğünü terk etmek isterken Ferit ona aldatıldığını açıklamak zorunda kaldı. Azade, sessizliğini bozarak bu evliliğe izin vermeyeceğini söylese de Ferit ve Ayşe resmen evlendi.

Antakya'nın yeni çifti, ilk geceyi odalarında dertleşerek geçirdi. Hande'nin hep masum yüzünü gördüğünü söyleyen Ferit, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını açıkladı. Ferit Ayşe'nin sorusu üzerine, Hande'nin kendisini aldattığını kimseye anlatmayacağını söyledi. Sahte bir tanışma hikayesi kurgulayan Ferit ve Hande, bu hikayeyle herkesi ikna etmeye çalıştı.

Geceyi otelde geçiren çift Sinan'ın isteğiyle eve geldi. Azade Hanım, oğluna ve gelinine elini öptürdü. Adnan Bey de çifti tebrik etti. Varoğlu ailesi, yaşananları kabul etmekte zorlandı. Hüseyin Varoğlu, Adnan Sancakzade'nin telefonda özür dilemesine dahi izin vermedi. Hüseyin Bey, Sancakzadeler ile dostluklarının bittiğini vurguladı. Yaşananları hazmetmekte zorlanan Hande, Ayşe ile karşılaşmasında oldukça gergindi. Evdeki eşyaları yere atan Hande, Ferit'in engellemesiyle karşılaştı. Ferit, Hande'ye evlilik cüzdanını gösterdi.

Yaman, 'Yaman Bey' olmaya karar verdi

Yaman, yaşananların ardından Hande için mücadele etmeye kararlıydı. Hasta yatağındaki babasıyla dertleşen Yaman, artık Yaman Bey olacağını söyledi. Babasının kendisine dayattıklarını artık kabul etmeyeceğini söyleyen Yaman, savaşmaya karar verdi.

İstanbul'dan gelen Ayşe, Antakya'yı çok sevdi. Ferit'in arabasının bozulmasıyla yolda kalan Ayşe, yağan yağmurun tadını çıkardı. Ferit'in de arabadan inmesini isteyen Ayşe, oldukça mutluydu. Ferit, yağmur altında eğlenen eşini izledi.

Azade ve Hande'nin ise planları vardı. Varoğlu ailesini kahvaltıya davet eden Azade Hanım, kahvaltı sofrasında Ayşe'yi gelin olarak kabul etmediğini açıkladı. Azade Hanım Hande'yi kastederek, "Benim bir gelinim var, diğeri emanetçi" dedi. Ferit, Ayşe'ye aşık olduğunu söyledi. Azade Hanım üniversitede tanışma hikayesinin gerçek olmadığını anlayınca Ferit, Ayşe ile trafik kazasında tanıştıklarını anlattı.

Hande, Ayşe'yi silahla vurdu

Ferit'in net tavrı karşısında çare arayan Hande, başına silah dayadı. Yaman'dan her şeyi anlatmasını isteyen Hande intihara teşebbüs etti. Ferit, Hande'yi uzun süre ikna etmeye çalışırken Yaman "Ne gördüysen o" dedi Bunun üzerine silahını Yaman'a doğrultan Hande tetiğe bastı. Hande'nin silahından çıkan kurşun Yaman'a değil, Ayşe'ye isabet etti. Ayşe kanlar içinde yere yığıldı.

Kalp Yarası 3. Bölüm şimdiden merak konusu oldu. Kalp Yarası 3 . Bölüm Fragmanı, kısa sürede en çok aratılanlar arasına girdi. Muhteşem bir bölümle atv ekranlarına gelen dizi alkış aldı. Kalp Yarası 3. Bölümü 12 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.

Kalp Yarası Son Bölüm izle linkinden 2. Bölüme ulaşabilirsiniz.

Kalp Yarası 3. Bölüm fragmanı atv.com.tr'de.