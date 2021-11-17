Osman Bey ve Turgut Alp güçlerini birleştirdi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 71’inci bölümünde, Kayı obasının uğradığı saldırı ve tekfurların Türkmen çocuklarını kaçırarak hapsetmesi üzerine Osman Bey, alpleriyle birlikte Bilecik Kalesi’ne hesap sormaya gitti.

Kalenin koridorunda Tekfur Rogatus'un karşısına çıkmaya hazırlanan Turgut Alp'le karşılaşan Osman Bey, Turgut Bey'in "Obamın refahı içün ticaret yaparım" sözlerine "Obanın rızkını, Türkmenin çocuğunu kaçıranlarda mı ararsın?" diyerek karşı çıktı. Tekfur Rogatus'un Söğüt ve civar obalardan Türkmen çocuklarını kaçırdığını öğrenen Turgut Alp, derhal tekfurdan hesap sormak isteyince Osman Bey sabırlı olmasını istedi.

Stratejisini kuran Osman Bey, tedbirini alarak Turgut Alp'le gizli mağarasında buluştu. "Tekfurlar seni kendi safında sanmalı! Sanmalı ki çocukları kurtaralım" diyen Osman Bey, "Biz obaya kuruluruz! Hareket kabiliyetimiz vardır! Tekfurların kalesi öyle değil! Ondan ya, her birinde kaçış için gizli geçit bulunur. Martolozum, Bilecik Kalesi'ndeki geçitin yerini söyledi!" diyerek gizli geçitten bahsetti ve "Amma inanmaları için evvelinde büyük bir oyun edeceğiz!" diyerek tekfurları çocukları nasıl kurtaracaklarını anlattı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 71'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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