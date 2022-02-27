Kim Milyoner Olmak İster'e Bursa'dan katılan Diyarbakırlı yarışmacı Şevval Malkoç, hızlıca bildiği soruyla Kenan İmirzalıoğlu'nun dikkatini çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Şevval Malkoç, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışmacı koltuğuna oturdu. Oldukça başarılı bir yarışma çıkaran Şevval Malkoç, girişimcilik hikayesini de Kim Milyoner Olmak İster izleyicisiyle paylaştı.

Modaya ilgisi olduğunu dile getiren genç yarışmacı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı ürünleri sattığını söyledi. "Ürettikçe kendimi iyi hissediyorum" sözlerini kullanan Malkoç, zaman zaman okuluna yoğunlaşmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Şevval Malkoç, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı?

"Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım" hangi filmde geçen ünlü bir repliktir?

a- Fight Club

b- The Godfather

c- Pulp Fiction

d- The Matrix

Doğru Cevap: The Godfather

Baba adıyla Türkçeleştirilen efsane film serisi The Godfather'ın ünlü repliğinin sorulduğu soruya doğru cevabı veren Şevval Malkoç, Milyoner'de yoluna emin adımlarla devam etti. Soruya hızlıca yanıt veren yarışmacı, "The Godfather favori filmlerimden değil. Bana sıkıcı geliyor ama sorunun yanıtını bildiğim için şanslıydım" dedi.

Şevval Malkoç, Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL ödül kazandı.