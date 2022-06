Kuruluş Osman sezon finaliyle nefes kesti!

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, dün akşam ekrana gelen sezon finali bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. ‘Kuruluş Osman’ın’ heyecanla takip edilen 98. bölümüne Osman Bey’in, Yenişehir’i fethetmesi ve fetih sırasında Demirci Davud ve Aygül Hatun’un şehit olmaları damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede!

Kuruluş Osman 98. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,08 izlenme oranı ve %21,92 izlenme payı, AB'de %4,95 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı 20+ABC1'de %6,66 izlenme oranı ve %20,19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

#ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümünde Osman Bey ve Alpları Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar, Bacılar ve Cerkutay, İznik'ten Yenişehir'e yardım için giden bir konvoyu ele geçirip rahibe ve tekfur askeri kılığında kaleye sızarlar. Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş, Roma askerleriyle kahramanca savaşmalarına rağmen Komutan Isaac tarafından ele geçilirler. Zindana atılan Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş'i, Hatunlar ve Cerkutay kurtarmak için seferber olurlar. Romanos'un tuzağını boşa çıkartan Osman Bey, Yenişehir'in kapısına dayanmıştır. Romanos, Osman Bey'e yeni bir tuzak kurmak için kaleyi teslim edeceğini söyler. Osman Bey kaleyi teslim almak için girdiğinde çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey ve Alpları oklanırken, kalenin kapıları kapanır. Osman Bey'in ordusunun büyük bir kısmı kale dışında kalır. Roma askerleri Osman Bey ve Alplarını oklayacakken, çatılara yerleşen Malhun, Ayşe Hatunlar ve Bacılar askerleri ok yağmuruna tutarlar. Bala, Aygül ve Cerkutay zindana giderek Roma askerlerini biçerek Demirci Davud, Akça Derviş ve Kumral Abdal kurtarırlar Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş; kaleye testiler içinde sokulan uçan ateşleri patlatırlar. Roma askerleriyle çıkan çatışmada ağır yaralanan Demirci Davud Kelime-i Şehadet getirerek şehit olur. Aygül ve Cerkutay'da kale sokaklarında Roma askerleriyle çatışmaktadır. Cerkutay, Aygül'e onu şehit olarak gördüğü rüyayı anlatacakken Aygül o an sokağın başında oku Cerkutay'a nişan alan askeri görür ve kendini onun önüne atar. Cerkutay ne olduğunu anlamadan Aygül kalbinden bir ok yer ve ağır yara alır. Romanos kaçmakta, Osman Bey kovalamaktadır. Sokaklar boyunca kovalamaca sürer. Osman Bey, Romanos'u köşeye sıkıştırır. Osman Bey, Romanos'u dizine kılıcıyla darbe indirir. Osman Bey bir yumrukla Romanos'u yere serer. Romanos ayağa kalkmaya çalışırken Osman Bey "Hepimiz toprak olacağız! Amma Türk'ün devleti ilelebet var olacak!" diyerek onun kellesini alır. Cerkutay iyileştirmek için Aygül'ü kucaklayarak Kumral Abdal'ı ararken Aygül Kelime-i Şehadet getirerek şehit olur. Direnen halkta, Osman Bey'in mallarına, canlarına dokunulmayacağı ve inançlarında özgür olacakları yönünde ki konuşması üzerine teslim olurlar. Okunan ezanlar ve kale meydanı ile sokaklara asılan Kayı bayrakları eşliğinde Yenişehir fethedilir.

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da ve Sultan Alaeddin'de yankı bulur. Dursun Fakih, Şeyh Edebali'yle Sultan Alaeddin'in emanetlerini Osman Bey'e iletmek için Kayı Obasına gelir. Dursun Fakih, Osman Bey'in yanına gelerek "Sultan Alaeddin'in alametleridir Osman Bey! Sana süratli ve gürbüzünden at yolladı! Fetihlerin durmasın der! Mahir hattatlar elinden Kur'an-ı Kerim yolladı! Hükmün hep Kuran üzerine olsun der! Sana keskininden pusat yolladı! Önünde zalimler duramasın der! Sultan fethini kutlar ve sevincinle sevinir Osman Bey!" diyerek Sultan Alaeddin'in alametlerini verir.