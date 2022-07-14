Genç yarışmacıdan ilginç sözler: “Yerinizde gözüm yok Kenan Bey…”

Halil Enes Kaya, Kim Milyoner Olmak İster’de ne kadar ödül kazandı? Kenan İmirzalıoğlu ile genç yarışmacı arasındaki keyifli diyalog…

atv'nin izleyenleri ekran başına kilitleyen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine geceye damga vurdu. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden farklı sorularıyla yine dikkatleri üzerine topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de yarışmacı koltuğuna oturan 19 yaşındaki Halil Enes Kaya, başarılı performansıyla öne çıktı.

19 yaşındaki genç yarışmacı Halil Enes Kaya, heyecandan Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna yöneldi. Kenan İmirzalıoğlu, "Bir de böyle deneyelim" diyerek yarışmacıya takıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yerinde gözü olmadığını esprili bir dille ifade eden Halil Enes Kaya, yarışmada oldukça iyi bir performans sergiledi. Halil Enes Kaya, Milyoner'den 30 bin TL ile ayrıldı.

İşte genç yarışmacının karşı karşıya kaldığı iki soru…

Şattülarap, hangi iki nehrin Basra Körfezi'ne dökülmeden önce birleşerek oluşturdukları iki nehre verilen addır?

a- Aras ve Kura

b- Fırat ve Dicle

c- Seyhan ve Ceyhan

d- Seyhun ve Ceyhun

Doğru Cevap: Fırat ve Dicle

Yarışmacı, Şattülarap sorusuna doğru yanıtı vererek yarışmada yoluna devam etti. Kaya, soruda yarı yarıya joker hakkını kullandı.

2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?

a- 17 – 0

b- 26 – 0

c- 31 – 0

d- 42 – 0

Doğru Cevap: 31 – 0

Soruda çift cevap joker hakkını kullanan Halil Enes Kaya, önce 26 – 0, ardından 17 – 0 şıkkını seçti. Genç yarışmacı, soruya doğru cevap veremeyerek Milyoner'e veda etti. Kaya, Milyoner'den 30 bin TL para ödülü kazandı.