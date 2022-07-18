Özbekistan'da "Ben Bu Cihana Sığmazam" fırtınası...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Oktay Kaynarca'nın Özbek minik bir hayranıyla yaşadığı anlar yürekleri ısıttı.

atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" ekibi, İstanbul'un ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için Özbekistan'da... Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı "Bu Cihana Sığmazam" dizisine, tarihine onlarca medeniyeti sığdırmış Özbekistan Halkı'nın da ilgisi oldukça yüksek...

Minik hayrana özel ilgi...

Oktay Kaynarca'nın Cezayir karakterine hayat verdiğini dizinin setinde başarılı oyuncuyu görebilmek için hayranları adeta birbirleriyle yarıştı. Büyük, küçük binlerce kişinin kalbini kazanan Oktay Kaynarca'nın minik bir hayranını kucağına alıp sevdiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Kaynarca ve minik hayranı arasındaki sevgi bağı yürekleri ısıttı.

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) yer alıyor.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" yeni sezonda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!