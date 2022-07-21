Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?

Demir ve Yılmaz yeniden karşı karşıya! Ortada ise ikisinin de canı pahasına gözlerini bile kırpmayacakları Züleyha ve Adnan bebek var! Her karşılaşma gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor, kurşunlar havada uçuşuyor. Bir kez daha çaresiz bir şekilde Züleyha ve Müjgan arasında kalan Yılmaz ne yapacak? Herkesin, dönüşü zor kararlar vereceği bu bölümde başrol, aşk mı yoksa mantık mı olacak?

Çatışmayı yakından takip eden Gaffur, bu sefer ortalığı nasıl bulandıracak? Artık kin ve intikam duygusunun esiri olan Demir'in yeni planları nelere yol açacak? Yılmaz'ın hayatı Demir'in silahından çıkacak kurşuna mı, Züleyha'nın tek bir lafına mı bağlı?

"Şimdi kibrimin cezasını ödüyorum. İnsan insanın kaderini yazamıyormuş" diyen Hünkar pişmanlık mı yaşıyor? İşler her karıştığında masaya oturan Fekeli ve Hünkar, Çukurova'da biraz olsun huzur sağlayabilecek mi? Her olaya şüpheyle yaklaşan Hünkar, oğluna duyduğu güvenini yitiriyor mu?

Bugüne kadar başına gelen her şeye katlanma gücünü, oğlu Adnan'dan alan Züleyha nasıl bir tehditle karşı karşıya? Ona, belki de Adnan'ı bir daha hiç göremeyeceğini düşündürten olay, Züleyha'ya neler yaptıracak?