Oktay Kaynarca yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam ile yakında atv'de

Yeni sezonun iddialı projelerinden olan Ben Bu Cihana Sığmazam, şimdiden yoğun ilgi görüyor. Cezayir Türk karakteri ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Oktay Kaynarca, projenin genel hikayesini de Onur Tan ile birlikte oluşturdu.

Oktay Kaynarca yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile yeniden atv izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteriyle bir efsaneye dönüşen başarılı oyuncu, yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir Türk olarak izleyenlerin karşısına çıkacak. atv'de yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile setlere geri dönen Oktay Kaynarca, muhteşem performansıyla yine göz dolduracak.

Ekranların yeni karakteri: Cezayir Türk

Oktay Kaynarca'nın Cezayir Türk karakteri ile atv izleyicisinin karşısına çıkacağı yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Özbekistan'da başladı. Özbekistan'ın yanı sıra Türkiye'de de çekimleri devam edecek olan dizi, yakında ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin proje tasarımında ve genel hikayesinde de Oktay Kaynarca adı yer alıyor. EDHO'nun da yönetmenliğini yapan Onur Tan ile birlikte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın proje tasarımı ile genel hikayesini oluşturan Oktay Kaynarca, Özbekistan'da büyük ilgi gördü.

Yakında atv ekranlarına gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam ile tüm gelişmeler atv.com.tr'de...

https://www.atv.com.tr/diger/galeri/ben-bu-cihana-sigmazam-ekibi-ozbekistanda

https://www.atv.com.tr/haberler/2022/07/03/ben-bu-cihana-sigmazam-yakinda-atvde-basliyor-dizinin-kadrosunda-hangi-oyuncular-var-iste-ben-bu-cihana-sigmazam-konusu-ve-oyunculari