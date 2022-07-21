Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur.

Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar (Vahide Perçin) ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir (Murat Ünalmış) 'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur (Bülent Polat) olacaktır.

Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir.