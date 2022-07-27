atv’nin büyük bir ilgiyle izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılarına kazandırmaya devam ediyor. Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Öyküm Payan, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekrana gelen yarışmada hangi soruda elendi?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, tüm hızı ile sürüyor. atv'nin fenomen programı haline gelen Milyoner, soruları ve yarışmacıları ile gündemin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Öyküm Payan ne kadar ödül kazandı?

Çanakkaler 18 Mart Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde öğrencilik hayatını sürdüren Öyküm Payan, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına devam edeceğini söyledi. Başarılı bir yarışma çıkaran Tıp Fakültesi öğrencisi, Kim Milyoner Olmak İster'den 30 bin TL ile ayrıldı.

Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid'in oğullarının saltanat mücadelesi verdiği döneme ne denir?

a- Lale Devri

b- Fetret Devri

c- Köprülüler Devri

d- Tanzimat Devri

Doğru Cevap: Fetret Devri

Bu sorunun ardından yoluna devam eden genç yarışmacı, "Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır" sorusuyla Milyoner'e veda etti. İşte yaşananlar…