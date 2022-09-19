Ben Bu Cihana Sığmazam yarın 20.00’de ilk bölümü ile atv’de!

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamı atv'de başlıyor. atv'nin yeni dizisi, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam heyecanı başlıyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümü ile atv ekranına geliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Salı akşamı ilk bölümü ile Salı akşamı 20.00'de atv'de.

Yapımını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizide Oktay Kaynarca ile beraber Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi isimler yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir Türk karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Oktay Kaynarca, Onur Tan'la birlikte dizinin genel hikayesini ve projesini de oluşturan isim oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmenliğini Onur Tan yaparken dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.