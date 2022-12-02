Aldatmak'ta ortalık karıştı, izleyici ekrana kilitlendi

atv’nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Aldatmak Tüm Kişiler'de %6,57 izlenme oranı ve %15,82 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Güzide kızıyla ilgili gerçeği öğrendi

Tarık'ın kızı Öykü'yü alıp gitmesiyle kahrolan Yeşim, her yerde Öykü'yü aramaya başladı. İyileşme süreci beklenenden iyi giden Oylum ise yeniden dans okulu hayalleri kurmaya başladı ancak annesine bir türlü gerçeği söyleyemedi.

Oylum'un bu tavrı Tolga'yla arasının bozulmasına neden olurken, Tolga yalanların gölgesinde yaşamak istemediğini söyledi. Yeşim, kızını bulabilmek için Oltan'a gidip yardım istedi. Yeşim'in bu ziyareti ikili arasındaki tanışıklığın çok eskiye dayandığını gösterdi ve tehlikeli bir ilişkinin başlangıcı oldu.

Babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evi boşaltan Ozan annesinin yanına döndü. Ozan, Oltan'a görüşmeye gittiğinde Yeşim'in ayakkabısını teknede gördü. Ozan bunu babasına anlattığında ikili arasında büyük bir kavga yaşandı.

Öykü'nün evde yalnız olduğunu fark eden Oylum, küçük kızı yanına aldı. Ozan da Tarık'a bir ders vermek için evdekilerle birlik olarak Öykü'yü Güzide'nin evinde saklamaya karar verdi ancak Güzide'nin Öykü'yü bulması uzun sürmedi. Öykü'yü arayan Tarık ise kızını Yeşim'in aldığını düşündü.

Yeşim, polislerle Güzide'nin kapısına dayandı ancak polis yaptığı aramada küçük kızı bulamadı. Hayal kırıklığı yaşayan Yeşim, Oylum'un sırrını ortaya dökünce Güzide büyük bir şok yaşadı.