1 milyon TL'ye koşan Batu Alıcı, ailesinin gururu oldu! İşte Milyoner'de son soru heyecanı...

Kim Milyoner Olmak İster'de 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Batu Alıcı, 1 milyon TL'yi kazandı mı? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanı bu akşam 20.00'de atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir heyecan yaratan Batu Alıcı 1 milyon TL'ye koşuyor. Bir haftadır Türkiye'de gündemin tepesine oturan Batu Alıcı, atv Haber'e büyük bir heyecan yaşadığını anlattı. Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına ikinci kez çıkmaya hazırlanan Batu Alıcı 1 milyon TL kazanabilecek mi?

Ailesi, Batu Alıcı ile gurur duyuyor!

20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 1 milyon TL'ye çok yaklaştığını dile getirirken bir beklenti oluştuğunun farkında olduğunu söyledi. Genç yarışmacı Batu Alıcı, yarışmanın tadını çıkaracağını söyledi. Batu Alıcı'nın ailesi de oğullarına destek olmak için Kim Milyoner Olmak İster stüdyosuna geldi. Batu Alıcı ile gurur duyan ailesi, genç yarışmacının son soru heyecanını paylaştı.

Batu Alıcı'nın 1 milyon TL kazanmak için ter dökeceği Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de hangi yarışmacılar 1 milyon TL'lik soruya ulaştı?