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HABERLER Enkazdan çıkan 26 yaşındaki Rümeysa Türkkorur'dan duygulandıran sözler...

Enkazdan çıkan 26 yaşındaki Rümeysa Türkkorur'dan duygulandıran sözler...

GİRİŞ TARİHİ:  08.02.2023, 15:34
Enkazdan çıkan 26 yaşındaki Rümeysa Türkkorur'dan duygulandıran sözler...

Kahramanmaraş'ta 11 katlı binanın enkazı altında kalan Rümeysa Türkkorur'un sözleri Türkiye'yi ağlattı. Göçük altından güçlükle çıkarılan 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur, "İnanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Kahramanmaraş'ta büyük bir mucize daha yaşandı. 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur depremden saatler sonra 11 katlı binanın enkazından kurtarıldı. Menekşe Apartmanı'nın yıkılmasıyla göçük altında kalan genç kadının ilk sözleri "İnanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım" oldu.

10 saat süren bir çalışma sonunda kurtarılan Rümeysa Türkkorur'un sözleri yürekleri dağlarken Kahramanmaraş ve diğer illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yoğun çalışmalar devam ederken yardım ekipleri de enkazdan kurtulanların imdadına koşuyor.

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