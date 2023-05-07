Gerçekleri Tolga yerine Oğulcan öğrendi

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

89. Bölümde neler yaşandı?

Sarp Ömer'i kıskandı, Orhan'ın başını belaya soktu!

Tolga'nın peşinden odaya gelen Oğulcan kızların dağıttığı eşyaları toplamak isterken bilgisayardaki videoyu izler. Süsen'in Leyla'nın düşmesine neden olduğunu öğrenir. Süsen ile yüzleşir ve ona olan tüm davranışı değişir. Oğulcan'ın bu düşmanca davranışına başta Ömer olmak üzere kimse anlam veremez ve araları açılır. Ahmet, Suzan'dan kız arkadaşı olmasını isterken Akif de sarı fırtınasının gönlünü almayı başarır. Ömer'in annesi ile babasının yakınlaşmasını kaldıramayan Sarp, Orhan'ı okuldan arttırmak için ona komplo kurar. Okuldan atılması için öğrencilere alınan tabletleri onun dolabına saklatıp her şeyi onun üzerine atar.