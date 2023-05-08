Elif Öz nerede? Kocası Murat Öz ve kayınvalidesi 'geri dön' çağrısı yaptı!

11 yıllık bir evliliğin çarpıcı sonu! Esra Erol canlı yayınına çıkan Murat Öz, 11 yıllık hayat arkadaşına atv ekranından ‘geri dön’ çağrısı yaptı. Elif Öz geri dönecek mi, nereye ve neden kaçtı? Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıkıyor!

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da gündem belirlemeye devam ediyor. Büyük bir merakla takip edilen Esra Erol'da programına katılan Murat Öz, 11 yıllık eşi Elif Öz'ün bir sırt çantasıyla evi terk ettiğini söyledi. En büyüğü 10 yaşında olan üç çocuklarının olduğunu ifade eden Murat Öz, eşinin kötü bir şey yapmayacağını savundu. Üç çocuk babası Öz, "Eşim bunalmış olabilir, normaldir" diye konuştu.

Kocasından nefret ettiğini söyledi!

İşi gereği yurt dışında çalıştığını dile getiren Murat Öz, "Ben 7 aydır yurt dışındayım, inşaat işçisiyim. Eşim benden nefret ettiğini söylüyor. Benden neden nefret eder ki? Zaten burada yoktum" dedi. Eşine zaman zaman sesini yükselttiğini kabul eden Öz, her şeye rağmen eşini çok sevdiğini ve onun her durumda arkasında olacağını belirtti.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan kayınvalide Fadime Öz de gelinine 'geri dön' çağrısı yaptı. Fadime Öz, "Hak veriyorum gelinime. Kocası burada yok. Babasız çocuk büyütmek çok zor. Yorulduğunu söylüyordu, haklıdır. Yuvasına dönsün, her konuda biz onun arkasındayız" ifadelerini kullandı. Geliniyle arasında hiçbir sorunu olmadığını söyleyen kayınvalide, "Kimse onun kılına zarar veremez" dedi.

"Başka birine kaçmadığından eminim"

Eşini çok sevdiğini ve onu asla bırakmayacağını dile getiren Murat Öz, "Gerekirse ben hayatından çekilirim. Çocuklarımıza birlikte bakalım" diye konuştu. 11 yıllık hayat arkadaşının çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Murat Öz, eşinin başka birine kaçmadığından emin olduğunu vurguladı.

Esra Erol ise canlı yayında son gelen ihbarları açıkladı. Elif Öz ile ilgili haberlerin Afyon'un Çay ilçesinden geldiğini açıklayan Esra Erol, konunun devam edeceğini ifade etti.

Esra Erol'da birbirinden çarpıcı gündem maddeleriyle hafta içi her gün 16.00'da atv'de!