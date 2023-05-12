atv'den yeni bir dizi daha 'Vermem Seni Ellere'

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin okuma provası gerçekleşti.

atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin cast çalışmaları tamamlandı.

Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

KÜNYE:

Yapım: Akn Film

Yapımcı: Akın Topuz, Emre Arda

Yönetmen: Ali Balcı

Genel Koordinatör: İlkim Dağlı

Uyarlayan: Gülbike Sonay Üte, Tuna Kıygı

Senaryo: Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer, Samed Aslan

2. Yönetmen: Işılsu Günday

Görüntü Yönetmeni: Umut Yörükoğlu

Müzik: Jingle Tv-Batuhan Fırat

Sanat Yönetmeni: Deniz Emre Özbakan

Oyuncular: Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran.