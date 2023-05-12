atv'den yeni bir dizi daha 'Vermem Seni Ellere'

atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin cast çalışmaları tamamlandı.
Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.
Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.
KÜNYE:
Yapım: Akn Film
Yapımcı: Akın Topuz, Emre Arda
Yönetmen: Ali Balcı
Genel Koordinatör: İlkim Dağlı
Uyarlayan: Gülbike Sonay Üte, Tuna Kıygı
Senaryo: Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer, Samed Aslan
2. Yönetmen: Işılsu Günday
Görüntü Yönetmeni: Umut Yörükoğlu
Müzik: Jingle Tv-Batuhan Fırat
Sanat Yönetmeni: Deniz Emre Özbakan
Oyuncular: Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran.