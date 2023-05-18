atv'den yeni dizi Vermem Seni Ellere... Dizi oyuncuları kim? Vermem Seni Ellere konusu ne?

Vermem Seni Ellere dizisi atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Cast çalışmaları tamamlanan dizi nerede çekilecek? Vermem Seni Ellere dizi oyuncuları kim? Konusu ne?

atv'nin yaz aylarına damga vuracak yeni dizisi "Vermem Seni Ellere" için nefesler tutuldu. İnternet kullanıcıları Vermem Seni Ellere konusu ne? Dizinin oyuncuları kim? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor? sorularına yanıt arıyor.

Yeni dizi Vermem Seni Ellere'nin konusu ne?

Genç yıldızlar Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri başladı. Yeni dizi Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı Vermem Seni Ellere dizi oyuncuları arasında Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran yer alıyor.

Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor?

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizi Vermem Seni Ellere'nin ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Vermem Seni Ellere Ordu'nun eşsiz manzarası eşliğinde çekiliyor. Karadeniz'in özgür ruhlu kızı özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Peki "Vermem Seni Ellere dizisinin ne zaman başlayacak?" ... Vermem Seni Ellere çok yakında atv'de!