Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor? atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman başlayacak? Vermem Seni Ellere son bilgiler...

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv, yaz ekranına yine muhteşem bir yapımla hazırlanıyor. Birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor? Kadrosu merak edilen Vermem Seni Ellere ne zaman başlayacak? İşte atv'nin yaz ekranına damga vuracak dizisi Vermem Seni Ellere ile ilgili son gelişmeler...

Güçlü dizileri ile izleyenleri yılın 365 günü ekrana kilitlemeyi başaran atv, yine iddialı bir dizinin hazırlığında. Vermem Seni Ellere dizisi büyük bir merakla beklenirken dizi ile ilgili son bilgiler de heyecan yarattı. AKN Film'in yapımını üstlendiği Vermem Seni Ellere yaz aylarında ekranda Karadeniz fırtınası estirecek. Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlayacak? Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor? Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili tüm detaylar burada.

Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor?

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Vermem Seni Ellere, Karadeniz'in eşsiz doğasını izleyiciyle buluşturacak. Çekimleri Ordu'da başlayan yeni dizi, konusunun yanı sıra görüntüleriyle de herkesi ekran başına toplayacak. Vermem Seni Ellere, Ordu ilinde hazırlıklarına devam ederken dizinin başarılı oyuncuları da rollerine hazırlanmayı sürdürüyor.

Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlayacak?

Vermem Seni Ellere dizisinin günü de televizyon izleyicisinin en merak ettiği konulardan biri haline geldi. Yaz aylarından Karadeniz'in muhteşem görüntülerini, mükemmel bir konu ile bir araya getirecek olan Vermem Seni Ellere yakında atv ekranında olacak. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizi Ordu'nun güzelliklerini ekrana taşıyacak. AKN Film'in yapımını üstlendiği Vermem Seni Ellere yakında atv'de!

Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? Dizi kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

atv'nin yeni dizisi genç isimlerle usta oyuncuları bir araya getiriyor. Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emre Bey ve Buse Meral'i başrollerde buluşturan Vermem Seni Ellere kadrosunda; Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Vermem Seni Ellere dizisi konusu ne? Vermem Seni Ellere dizisi uyarlama mı?

Karadeniz'in muazzam doğasını atv ekranına taşıyacak olan yeni dizi Vermem Seni Ellere konusu ile şimdiden ilgi odağı oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere, Forever More dizisinin uyarlaması. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More, Vermem Seni Ellere olarak Türkiye'ye uyarlandı.

Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer alacağı Vermem Seni Ellere yakında atv'de başlıyor.