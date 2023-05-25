Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor? atv'nin yeni dizisi Üvey Annene zaman başlayacak? Üvey Anne son bilgiler...

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv, yaz ekranına yine muhteşem bir yapımla hazırlanıyor. Birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor? Kadrosu merak edilen Üvey Anne ne zaman başlayacak? İşte atv'nin yaz ekranına damga vuracak dizisi Üvey Anne ile ilgili son gelişmeler...

Güçlü dizileri ile izleyenleri yılın 365 günü ekrana kilitlemeyi başaran atv, yine iddialı bir dizinin hazırlığında. Üvey Anne dizisi büyük bir merakla beklenirken dizi ile ilgili son bilgiler de heyecan yarattı. Üvey Anne yaz aylarında ekranda Karadeniz fırtınası estirecek. Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak? Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor? Üvey Anne oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili tüm detaylar burada.

Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor?

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.Yeni dizi yaz aylarınındaki alışılagelmişin dışındaki konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.

Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak?

Üvey Anne dizisinin günü de televizyon izleyicisinin en merak ettiği konulardan biri haline geldi. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üvey Anne yakında atv ekranında olacak. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor. Üvey Anne çok yakında atv'de!

Üvey Anne oyuncuları kimler? Dizi kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyacak. Kutsi, Üvey Anne dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek. Üvey Anne'nin diğer bir başrolü güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu. Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek. Serap hayattaki amaçları için 3 çocuk babası Faruk'u elde etmeye çalışacak. Ezgi Şenler, dizide Nisan Gencer karakterine hayat verecek.Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.Faruk karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında başka sürpriz isimler de iddialı yapımın kadrosuna dahil olacak. Çok yakında Muğla'da sete çıkması planlanan dizi, hikayesiyle her yaştan insanın kalbine dokunacak.Aslı Tandoğan, muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki İpek Zengin karakterine hayat verecek. Dizide Emir Kaan Özkan, Emir Günenç, Ayşen İnci, Ayşegül Günay, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Duygu Erokan, Hakan Eratik, Doruk Öztürk, Göker Ersivri, Ecenaz Üçer Ve Ali Yerlikaya Yer Alıyor.