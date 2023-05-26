Perşembe'nin galibi: Aldatmak

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak otuz ikinci bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,56 reyting ve %14,78 izlenme payı AB'de %4,31 reyting ve %12,22 izlenme payı 20+ABC1'de %5,11 reyting ve %13,00 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

32 .Bölümde neler yaşandı?

Oylum ve Behram evlendi

Behram ve Oylum, ailelerini polis eşliğinde karşılarında görünce büyük bir şok yaşadı. Güzide, kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken Mualla da Oylum'a istemiyorsa gidebileceğini söyledi. Oylum herkesin içinde Behram'la evlenmek istediğini açıkladı ve yarım kalan nikaha Güzide ile Tarık olmadan devam edildi.

Oylum'un Behram'la evlenmeyi Tolga'nın hayatına karşılık kabul ettiği ortaya çıktı. Sonrasında Tolga'nın Selin'in ailesiyle birlikte mutlu fotoğrafını gören Oylum yaşadığı hayal kırıklığına rağmen verdiği kararın arkasında durdu. Zeliş'in Oltan'ın adamıyla olan konuşmalarına kulak misafiri olan Mesut, şüphelerini Ozan'a söyledi. Ozan, Mesut'un Zeliş hakkında söylediklerine sert bir dille tepki gösterince iki arkadaşın arası açıldı. İçine kurt düşen Ozan, Zeliş'i yakın takibe alarak kuryelik yaptığını fark etti. Zelişle yüzleşen Ozan, Zeliş'in annesinin borçları yüzünden içine düştüğü çaresizliği gördü. İkili Oltan'dan kurtulmak için beraber hareket etme kararı aldı. Tarık'ın evde rahatsızlanıp fenalaşmasıyla korku dolu anlar yaşayan Öykü, yardım istemek için Güzide'yi aradı. Güzide'nin Tarık'ın evine gelmesini uzaktan izleyen Yeşim bu durumu yanlış anlarken, Sezai de Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olmasından hoşnut olmadığını dile getirdi. Balayından dönen Behram ve Oylum yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Mualla'nın Oylum'a olan çıkışı Oylum'u bir hayli rahatsız etti. Oltan hakkında kanıt elde etmek isteyen Zeliş ise kendini tehlikeli bir yola soktu.