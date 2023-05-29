Üvey Anne ilk tanıtımı ile ekranda! İşte dizinin ilk tanıtımından görüntüler...

Üvey Anne dizisi ilk tanıtımı ile atv ekranında izleyicisiyle buluştu. Büyük bir heyecan yaratan Üvey Anne 1. Tanıtım sosyal medyada da çok beğenildi.

Yaz ekranına damga vurmaya hazırlanan atv, yeni dizilerinin tanıtımlarını ekrana getirmeye devam ediyor. Merakla beklenen yeni dizi Üvey Anne 1. Tanıtım izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu bir tanıtımla ekran yolculuğuna çıkan Üvey Anne, sosyal medya kullanıcılarından da tam not aldı.

Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne'de birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor. Üvey Anne kadrosunda; Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

Çekimleri Muğla'da başlayan yeni dizi Üvey Anne'nin senaryosu gerçek bir hikayeden esinleniyor. Üvey Anne yakında atv'de!