Yaz ekranında atv rüzgarı esecek

atv’nin merakla beklenen dizisi Vermem Seni Ellere’nin ilk teaserı dün akşam ekrana geldi.

Çekimleri Ordu'da devam eden atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medyada ses getiren tanıtım kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Dizinin başrol oyuncuları Emre Bey ve Buse Meral'in gözüktüğü tanıtıma Ordu'nun eşsiz manzaraları ve Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'ın seslendirdiği unutulmaz şarkı Gelevera Deresi'nin çalması damga vurdu.

Yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyacak.

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğuna Ali Balcı otururken, dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.