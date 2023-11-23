Kuruluş Osman yine Çarşamba'nın galibi oldu

Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Kuruluş Osman, 137. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,46 reyting ve %22,06 izlenme payı, AB kategorisinde %6,06 reyting ve %17,36 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %8,13 reyting ve %19,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 137. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 137. Bölümü'nde Bölümünde Osman Bey'in biadını geri çekmesi bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 137. Bölümünde Osman Bey ve Yakup Bey, evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta aldılar. Kestel Tekfuru, Orhan Bey ve Mehmet Bey'in özgürlüğüne karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den kaleleri, hazineyi ve kendilerine vergi ödemelerini istedi. Yakup Bey; kaleleri teslim etme kararı alırken, Osman Bey ise bu karara karşı çıkarak bir oyun kurdu. Osman Bey, "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını koruyarak hem hedefi olan Kestel Kalesi'ni fethetmek hem de Orhan Bey ve Mehmet Bey'i almak için bir oyun kurdu. Kurulan oyuna göre, saraydaki hain Holofira'ymış gibi gösterilerek o'nu saraydan güvenli bir şekilde çıkardılar. Bu sayede Holofira'nın Kestel'e hakimiyeti kullanılarak Osman Bey, Malhun Hatun ve alplar Kestel Kalesi'ne sızdı. Çeşitli işkencelere maruz kalan Orhan Bey ve Mehmet Bey, esir tutuldukları zindandan kurtarıldı.

Osman Bey, daha önceden Lefke Kalesi'nde kendisine oynanan oyuna cevap olarak ahalinin önünde, Uç Pazar'da Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey'i kurtardığını, Kestel Kalesi'nin artık Kayı mülkü olduğunu ve gaza yapacağı için önceden Yakup Bey'e biadını açıklayan Osman Bey, şu sözlerle hem biadını geri aldığını hem de Kestel Kalesi'ni fethettiğini ilan etti: "Sana verdiğim biadı gayrı geri çekerim! Kime sultan olursan ol! Bana sultan değilsin! Kayı'ya sultan değilsin! Ahalime sultan değilsin! Gayrı ne yanındayım, ne ardında! Beni görmek istersen karşına bakacasın! Biz artık seninle rakibiz!"