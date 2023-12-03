Altın Kafes’in başarılı oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül ekranın yeni favori ikilisi olacak

Yayınlanan tanıtımlarla büyük ilgi toplayan dizinin başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül, ekranın yeni favori ikilisi olmaya aday.
Onur ve Zeynep'in sırlarla ve sınavlarla çevrilihikayesi çok konuşulacak
Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sırlar ve sınavlar bekleyecek. Beyoğlu ailesinin entrikalarla çevrili konağında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu.
Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.
Altın Kafes merakla ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!
KÜNYE
Yapım: ARC FİLM
Yapımcı: Fatih Enes Ömeroğlu
Yönetmen: Cem Akyoldaş
Senarist: Rahşan Çiğdem İnan
Oyuncular: Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).