Altın Kafes’in başarılı oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül ekranın yeni favori ikilisi olacak

atv’nin yapımını Arc Film’in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu yeni dizisi ‘Altın Kafes’ bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yayınlanan tanıtımlarla büyük ilgi toplayan dizinin başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül, ekranın yeni favori ikilisi olmaya aday.

Onur ve Zeynep'in sırlarla ve sınavlarla çevrilihikayesi çok konuşulacak

Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sırlar ve sınavlar bekleyecek. Beyoğlu ailesinin entrikalarla çevrili konağında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.

Altın Kafes merakla ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

Altın Kafes1.Bölüm tanıtımı

KÜNYE

Yapım: ARC FİLM

Yapımcı: Fatih Enes Ömeroğlu

Yönetmen: Cem Akyoldaş

Senarist: Rahşan Çiğdem İnan

Oyuncular: Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).