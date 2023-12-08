Güzide ile Sezai karşı karşıya

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak’ın dün akşam ekrana gelen kırk sekizinci bölümü AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Oylum, gerçeği Mualla'ya itiraf edince aslında Mualla'nın her şeyin farkında olduğu ortaya çıktı. Mualla'nın aşiretin bir veliahtı olsun ve soyu devam etsin diye gerçeklere göz yumması Oylum'u dehşete düşürdü. Bundan sonra hiçbir şeyi saklamak istemediğini söyleyen Oylum, soluğu Tolga'nın yanında aldı. Mualla ise Kahraman'ı yolundan çevirerek bebek hakkındaki gerçeğin gün yüzüne çıkmasını engellemek için yardım istedi. Kahraman olanlar hakkında Oylum'la yüzleştikten sonra Oylum'un yine en büyük destekçisi oldu.

Tolga, Selin'in sahte hamileliğini öğrendi. Selin'in bir anlık dikkatsizliği hepsinin hayatını derinden sarstı. İkilinin tartışması sırasında merdivenlerden düşen Selin hastaneye kaldırıldı. Serra ise bu fırsatı kullanarak Tolga'yı suçladı. Tolga çıkarıldığı mahkemede masum olduğunu söylemesine rağmen hakkında tutuklama kararı alındı. Herkes Tolga'nın kurtulması için Selin'in vereceği ifadeyi beklemeye başladı.

İpek hakkında duyduklarından rahatsız olan Güzide, Oltan'ın kapısını çaldı ve yardım istedi. Oltan kamera kayıtlarını incelediğinde İpek'in iki ayrı araçla işe gelip gittiğini Güzide'ye haber verdi. Güzide, İpek hakkındaki bildiklerini Sezai ile paylaştı. Ancak İpek, Sezai'yi kendine inandırmayı başarıp Güzide hakkında yalanlar söyleyince Sezai, Güzide'nin karşısına dikildi.