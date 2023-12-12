Tüm Kişiler'de birinci

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 11 Aralık Pazartesi günü %6,31 izlenme oranı ve %26,40 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti.

Türkiye Esra Erol'daki bu dolandırıcılığu konuşuyor!

Esra Erol'un dünkü yayınında Sahte gelin itirafçı oldu: Dini nikahlı eşimle insanları evlilik vaadiyle dolandırdık!

Programa katılan Ayşe Yücel, kardeşi Bülent Şaşkın'la birlikte geldi. Sahte gelinlik yaptığını itiraf eden 56 yaşındaki Ayşe Yücel, ''Mehmet Özyürek ile yıllarca insanları evlilik vaadiyle dolandırdık. Beni kullanarak birçok insanı mağdur etti. Sahipsizdim, kimsem yoktu, onunla dini nikah kıydım. Sonra beni para karşılığında başka erkeklere sattı'' diye konuştu. Mehmet Özyürek'in kendisinin amcası/dayısı gibi rol yaparak başka şehirlere gittiklerini, onu birileriyle tanıştırdığını anlatan Ayşe Yücel, ''Damat adayın�� Mehmet'in arkadaşı buluyordu. Eşim beni kandırdığımız kişilere akrabası olarak tanıtıyordu. Bu kişilerle sadece dini nikah kıyıyorduk. Eşim Mehmet ve arkadaşı, kandırdığımız kişilerden para, altın, yüzük, küpe vs. alıyordu. Dini nikah kıyıldığı gün beni kaçırıyorlardı'' ifadelerini kullandı.

Canlı yayına bağlanan Mehmet Özyürek, ''2016'dan beri Ayşe ile dini nikahlıyız. Ayşe eski kocasının maaşı kesilmesin diye resmi nikah kıymak istemedi. İddiaları kesinlikle reddediyorum. Ben 5 kuruş para almadım. İsmi geçen kişileri tanımıyorum'' dedi.

Canlı yayındaki bu itiraf sonrasında programa türkiyenin dört bir yanından telefonla bağlanan izleyiciler ayşe hanım tarafından dolandırıldıklarını ve mağdur olduklarını anlattılar. İddialarda ismi geçenlerden Kazım Bey de canlı yayına bağlandı. Kazım Bey, ''Ayşe beni dolandırdı. Bana 3 tane oğlu olduğunu söyledi. Kocasının öldüğünü ve çocuklarının ona bakmadığını söyledi. Beni evlenme vaadiyle 50 bin TL dolandırdı. Ona 15 bin TL verdim, altın yüzük ve küpe de taktım. Mehmet'i Ayşe'nin dayısının oğlu olarak biliyordum'' diye konuştu.

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici, ''2 yıl önce bu kadına bakmaya gitmiştik. Mehmet Bey'i abisi olarak tanıttı. Bülent Bey de yanlarındaydı, bu işi beraber yapıyorlardı. 4 bilezik istediler, kredi borcunu ödemek için 15 milyon TL istediler'' şeklinde konuştu.