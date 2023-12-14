Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman, 140. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 reyting ve %21,22 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %8,26 reyting ve %19,84 izlenme payı elde iki kategoride birinci oldu.

Orhan Bey'in Holofira'yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 140. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 140. Bölümü'nde Karacelasun intikam yeminleri ettikten sonra Üstat Gera ile birlikte hareket etme planı yaptılar. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürmek için bir oyun kurdular. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e yemek götürürken bir terslik olduğunu ve Alaeddin'e tuzak kurulduğunu fark edip hemen harekete geçti. Alaeddin Bey'e kafesli çadırda düzenlenen saldırıda, Gonca Hatun var gücüyle savaşarak Alaeddin Bey'in kurtulmasına yardım etti. Alaeddin Bey, kendisine saldıranların ensesindeki izleri gördükten sonra onların Bizans askerleri olduğunu anladı. Alaeddin Bey, "Niyetleri beni öldürüp suçu size yıkmaktı Yakup Bey!" dedi. Yakup Bey, Alaeddin Bey'in feraset sahibi olduğunu ve karşısında Osman Bey'den ziyade Alaeddin Bey'i görmeyi yeğlediğini söyledi. Alaeddin Bey ise eğer kendisinde bir feraset görüldüyse atası Osman Bey sayesinde olduğunu ifade etti. Malhun Hatun, Holofira'ya içini döküp bir bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah etti. Holofira'nın aynı fedakarlıkları yapamayacağını düşünen Malhun Hatun, Holofira'dan Uç Pazar'ı terk etmesini istedi. Bu durumu fırsat bilen Mehmet Bey ise annesi Saadet Hatun'un da yönlendirmesiyle Holofira'ya Uç Pazar'da yüzük vererek evlenme teklifi etti. Yüzüğü alan Holofira, biraz düşünmek istediğini söyledi. Bu anlara şahit olan Orhan Bey, gördüklerine daha fazla dayanamadı, annesi Malhun Hatun'un tüm ısrarlarına rağmen, "Bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyeceğim!" diyerek Holofira'yı oradan atıyla kaçırdı.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.