Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü!

Kuruluş Osman, 142. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,09 reyting ve %20,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,34 reyting ve %17,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 142. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümü'nde;

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a olan sevdasını yüzüne karşı itiraf ederek kendisinden bir cevap bekledi. Gonca Hatun, "Sen beni yanlış anlamışsın. Yüreğim, yüreğinle bir atar sanırsan yanılırsın. Benim sende gönlüm yoktur. Gayrı yoluma çıkma!" diyerek Alaeddin Bey'in yanından uzaklaşmak istedi. Ancak bu beklenmedik itiraf karşısında Alaeddin Bey duyduklarına inanamadı. "Hayır! Anlamadım, dünden bugüne ne değişti? Hani sen bana sormuştun ya, bana güvenir misin diye… Ben sana güvenirim. Kendime güvendiğim kadar güvenirim sana. Bu sözlere inanmamı bekleme benden." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'un cevabının sebebini öğrenmek istese de beklediği cevabı alamadı. Alaeddin Bey, kararlı bir şekilde Gonca Hatun'un karşısına dikilerek "Gözümün içine bakıp de bana. Senin bende gönlün yok mudur?" diye sordu. "Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!" diyen Gonca Hatun'un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım." dedi.

Germiyanoğlu Ailesi, uzun süredir planladıkları stratejik bir evliliği hayata geçirmek üzere Atranos Kalesi'ne hareket ederek Holofira'yı teyzesi Olivia'dan istedi. Olivia, ani ziyaretlerinin sebebini sorduğunda Saadet Hatun, Holofira'yı çok sevdiklerini ve Holofira'nın çok iyi yetiştirilmiş olduğunu söyledi. Olivia ise Holofira'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu ve ablasından kalan tek hatıra olduğunu ancak onu Uç Pazar'a göndermeyi hiç istemediğini dile getirdi. Bu sözler üzerine Mehmet Bey, Holofira'nın iyi ki Uç Pazar'a geldiğini ve iyi ki tanıştıklarını söyledi. Yakup Bey, "Lafı eğip bükmeyi sevmem. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Holofira'yı oğlum Mehmet'e isterim." dedi. Ancak Olivia, Holofira'nın asla Müslüman olmayacağını, bu evlilik için Müslüman olması gerekirse izin vermeyeceğini söyledi. Yakup Beyler ise Holofira'nın Müslüman olmasına gerek olmadığını, Holofira nasıl isterse o şekilde hayatına devam edebileceğini söylediler. Olivia bu meselenin önemli olduğunu ve düşüneceğini söyledi.

Osman Bey'in, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgulamasının ardından tüm oklar, Ayhan Ağa'yı gösterdi. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü. Ayhan Ağa'nın kaldığı ev, alplar tarafından aranınca ortaya Söğüt'ü yakmak için saklanan uçan ataşlar çıktı. Osman Bey, Haçlılarla yaşanan mücadele sonrası Üstat Gera'yı Uç Pazar'a getirerek Ayhan Ağa'nın bir hain olduğunu tüm tebaanın gözleri önüne serdi. Osman Bey, "Mazlumların öfkesinden korkarsınız derler. Sana hiç demediler mi? Siz bizi kırmaya kalktıkça biz her daim dik duracağız! Ben zalimlerin kökünü kazıyanım! Belki dediklerinle başkalarını kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Yok olacaksınız!" diyerek Üstat Gera'nın cezasını hızlı bir hamleyle kesti.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.