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HABERLER Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik

Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik

GİRİŞ TARİHİ:  12.01.2024, 19:55
Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar.

Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar.

Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.

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