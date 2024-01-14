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HABERLER Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti

Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti

GİRİŞ TARİHİ:  14.01.2024, 12:22
Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

112. Bölümde neler yaşandı?

500 bin dolar havaya gitti

Yaman ile Suzan sürpriz evlilik ile herkesi şaşırtırlar. Ömer ve Lidya'yı da çağırıp, bebek beklediklerini de açıklarlar. Okulda ise gösteri için herkes eşleşir. Asiye ile de Ayaz eş olur ve aralarındaki çekim iyice artar. Berk'in babasının yalan söylediği ortaya çıkar. Ama Berk babasının yanında olur. Onun evde kalmasını sağlar. Akif oyuncak ayı içinde bulduğu paraları kırlentlerin içine koyar. Onlar da okul kermesinde satışa çıkar. Şevval alır, sonra onları evdeki yardımcısına verir. Kadın paraları alıp kaçarken Akif ve çocuklar peşine düşer. İnşaatta sıkıştırırlar kadını ve arbede de paralar inşaattan aşağı saçılır ve paralar etraftaki insanlar tarafından yağmalanır. Eve geldiklerinde ise acı haber gelir. Yozgat'tan kalkan otobüs kaza yapar ve Şengül içindedir. Feci olaydan kurtulan olamamıştır. Oğulcan ve Aybike annelerini kaybetmiştir.

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