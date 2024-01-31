Şükrü Özyıldız Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Şükrü Özyıldız hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Şükrü Özyıldız biyografisini detaylı okuyun!

Son dönemlerin popüler isimlerinden olan ve atv ekranında canlandırdığı 'Akıncı' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, başarılı projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız'ın hayatı ile ilgili son bilgiler burada!

Şükrü Özyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oynadığı birçok rolle akıllara kazınan Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Rum bir anne ile Trabzonlu bir babanın oğlu olarak İzmir'de hayata gözlerini açan Şükrü Özyıldız, ailenin en büyük çocuğu oldu. Daha sonra bir kız çocuk sahibi olan Özyıldız Ailesi'nin oğlu, hiperaktif bir çocukluk geçirdi. Çevresinden hareketli bir çocuk olarak bilinen Şükrü Özyıldız, uzun yıllar İzmir'de yaşamayı sürdürdü. Sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız şu sıralar 36 yaşında.

Şükrü Özyıldız hangi üniversite mezunu?

Eğitim hayatı için ailesinden ayrılmak durumunda kalan Şükrü Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazandı. Bu bölümde geçirdiği bir yılın ardından okulu yarıda bırakan Özyıldız, Ege Üniversitesi İşletme Bölümüne yerleşti. Erasmus programıyla Portekiz'e giden Şükrü Özyıldız, farklı ülkelerde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimini Türkiye'de sürdüren başarılı oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

Şükrü Özyıldız'ın geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Son dönemde hem TV ekranında hem de dijitalde birçok farklı işe imza atan ünlü oyuncu, sevilen sinema filmlerinde rol aldı. Sevimli Tehlikeli, Her Şey Aşktan, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı gibi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer alan Şükrü Özyıldız, Arif V 216 filminde ise Ayhan Işık olarak kameranın karşısına geçti.

2012 yılında atv'de yayınlanan Uçurum dizisinde yardımcı oyuncu olarak yer alan Şükrü Özyıldız, bu dizide Avukat Tolga karakterini canlandırdı. 2021 yılında bir kez daha atv ekranında izleyicinin karşısına çıkan başarılı oyuncu, Akıncı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şükrü Özyıldız, birbirinden başarılı projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.