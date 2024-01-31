Vahide Perçin Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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Yıllarca birçok başarılı oyuncuyu izleyiciyle buluşturan atv ekranlarından birbirinden önemli isimler geçti. Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin hakkında merak edilenler tüm detaylarıyla burada.

Vahide Perçin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin, 13 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen tiyatro, dizi ve film oyuncusu Perçin, şu sıralar 58 yaşındadır.

Vahide Perçin Hangi Üniversite Mezunu?

Lise eğitimini grafik bölümünde tamamlayan Perçin, üniversitede İktisat Fakültesine girdi. Bu dönemde aklı oyunculukta kalan isim, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü kazandı. Eğitim hayatını okul birincisi olarak tamamladı. Mezun olduktan sonra Ankara'ya giden Vahide Perçin, Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul ederek Adana'ya gitti.

Vahide Perçin Evli Mi, Çocuğu Var Mı?

Başarılı oyuncu Vahide Perçin'in 1994 yılında bir kızı dünyaya geldi. Perçin'in Alize adını verdiği kızı, şu sıralar 30 yaşının içinde.

Vahide Perçin'in Vahide Perçin'in Geçmiş Dizi ve Programları Nelerdir?

Vahide Perçin, 2003'te yayımlanan Bir İstanbul Masalı isimli dizide rol alarak televizyon dünyasına ilk adımını attı.

Ardından birçok dizide rol alan Vahide Perçin, 2018 yılında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu, son olarak Aldatmak dizisinde Güzide karakteri ile izleyicinin karşısına çıktı.

atv ekranında izleyiciye ulaşmaya devam eden Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin, başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.