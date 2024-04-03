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HABERLER Cemile Karadavut 23 gün sonra bulundu

Cemile Karadavut 23 gün sonra bulundu

GİRİŞ TARİHİ:  03.04.2024, 14:37
Cemile Karadavut 23 gün sonra bulundu

Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylendi. Kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

28 yaşındaki Cemile Karadavut, dokuz yaşındaki kızı Sultan Şentürk ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karışmıştı. Kızı ile kaybolan anne Cemile kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Eşi ve çocukları hayatından endişe ediyordu. Meliha Karabaş bulundu, canlı yayında.

İki çocuk annesi Meliha Karabaş yayına bağlandı. Meliha Hanım kayıp olmadığını, kocasının şiddetinden kaçtığını söyledi. Meliha Hanım kocasıyla muhatap olmak istemediğini, 10 yıldır çok çektiğini, zulümden kaçtığını yineledi.

151 gündür kayıptı, bir dakikada bulundu. 52 yaşındaki Mustafa Doğan canlı yayında.

Şoför Mustafa Doğan'a gelin Havva ile ne konuştuğu soruldu. Mustafa Bey havadan sudan konuştuğunu, söyledi. Hatice Hanım ise Havva'nın kocasının aklını çeldiğini ileri sürdü.

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