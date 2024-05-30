Cenaze Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dualar okunur? Abdest almadan cenaze namazı kılınır mı? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

Cenaze Namazı nasıl kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kuruluna göre cenaze namazı Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitâh (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise Allah'a hamd ve sena etmek, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve selâm getirmek, hem vefat eden kişi hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre cenaze namazı şu şekilde kılınır;"Cenaze namazı kılmak için cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir.Niyette şunlar denir;" "Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan imama" "İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senâük" cümlesiyle birlikte "Sübhâneke" duasını okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Bârik" duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fatiha" suresini okur. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selâm verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur."

Cenaze Namazında hangi dualar okunur?

Cenaze namazında birinci tekbirde subhâneke duası "ve celle sanâük" kısmı ile birlikte, ikinci tekbirde salli ve bârik duaları, üçüncü tekbirde cenaze namazı duası okunur. Cenaze duasını bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fatiha" suresini okur.

Gıyabi Cenaze Namazı nasıl kılınır?

Gıyabi cenaze namazı, ölen kişinin cenazesinin hazır bulunmadığı durumlarda kılınan cenaze namazıdır. Bu namaz, ölen kişinin ruhuna bağışlanma ve rahmet dilemek için kılınır.Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda görüşlerini paylaştı.Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre ; "Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necâşî'nin vefatını Haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhârî, Cenâiz, 55; Müslim, Cenâiz, 63). Olayda hazır bulunan Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.s.), Necâşî'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım." (Buhârî, Cenâiz, 54)".

Cenaze Namazı kaç rekattır?

Cenaze namazında rüku ve selam verilmediği için toplam 1 rekattır.

Abdest almadan cenaze namazı kılınır mı?

Cenaze namazının abdestsiz kılınması caiz değilir. Yani kılınamaz. Çünkü cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riâyet edilir.