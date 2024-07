Adanalı dizisinin Maraz Ali'si kimdir? Mehmet Akif Alakurt Biyografisi

Mehmet Akif Alakurt hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Mehmet Akif Alakurt biyografisini detaylı okuyun!

Mehmet Akif Alakurt Türk eski model ve eski oyuncudur.

23 Temmuz 1979 yılında doğan oyuncu 44 yıl yaşında, ve Ordu'ludur. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Neşe Erberk'in ajansına girerek modelliğe başlayan Mehmet Akif Alakurt 1998 yılında "Gelecek Vadeden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazandı. Aynı yıl Best Model of The World yarışmasında ikinci oldu.

2006 yılında Sıla dizisinde Boran karakterine hayat veren ünlü oyuncu, 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisindeki Maraz Ali rolüyle de büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 2015 yılında ani bir kararla oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşti.

Mehmet Akif Alakurt'un rol aldığı diziler,

2014 Emanet, 2013 Fatih, 2011 Reis, 2008 Adanalı, 2006 Sıla, 2005 Zeytin Dalı, 2004 Metro Palas

Adanalı bölümler için tıkla