Seda Bakan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.
10 Ekim 1985 Gebze, Kocaeli'lidir.
10 Ekim 1985 doğumlu olan güzel oyuncu 39 yaşındadır.
Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca akan, Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim almıştır.
Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve iki tane çocuğu olmuştur.
Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu atv'nin de Adanalı (2008-2009) (Başak) karakterine hayat vermiştir.