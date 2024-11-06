Seda Bakan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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Seda Bakan Kimdir ?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.

Seda Bakan Nereli?

10 Ekim 1985 Gebze, Kocaeli'lidir.

Seda Bakan Kaç Yaşında?

10 Ekim 1985 doğumlu olan güzel oyuncu 39 yaşındadır.

Seda Bakan Hangi Üniversite Mezunu?

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca akan, Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim almıştır.

Seda Bakan Evli Mi?

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve iki tane çocuğu olmuştur.

Seda Bakan'ın Geçmiş Dizi ve Programları Nelerdir?

Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu atv'nin de Adanalı (2008-2009) (Başak) karakterine hayat vermiştir.

Kardeş Payı oyuncu kadrosu

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